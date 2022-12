Naidheachdan 11:00

Pele

Thòisich trì là de chaoidh nàiseanta ann am Braisil mar urram do gaisgeach a' bhuill-choise, Pele, a th' air caochladh aig aois 82. 'S e an aon duine riamh a choisinn Cupa na Cruinne trì tursan, agus chaidh ainmeachadh le Fifa mar a' chluicheadar a b' fheàrr san 20mh linn ann an 2000. Thèid a thìodhlacadh Dimàirt.

An aimsir

Tha ScotRail air innse gu bheil cuid a sheirbheisean dheth no le dàil orra ri linn na droch aimsir madainn an-diugh. Tha tuiltean air buaidh a thoirt air seirbheisean eadar Glaschu agus Dùn Èideann agus ann an Obar Dheathain. Tha casgan astair cuideachd air a bhith gan cur an sàs air cuid de shlighean. Tha dùil ri suas ri 50 milimeatair de dh'uisge ann an Dùn Phris is Gall-Ghàidhealaibh agus sna Crìochan far a bheil rabhadh òmar an sàs. Tha rabhaidhean buidhe cuideachd an sàs ann am meadhan na h-Alba airson uisge agus airson sneachd agus deigh nas fhaide tuath.

An Ucràin

Tha feachd an adhair san Ucràin ag ràdh gun do chuir iad às de shia drònaichean deug a loisg an Ruis tron oidhche. Tràth sa mhadainn an-diugh, chaidh iarraidh air muinntir Khyiv a dhol air ais dha na h-àitichean fasgaidh sa bhaile. Thuirt an Ceann-suidhe Zelensky gu bheil a' mhòr-chuid de sgìrean san dùthaich as aonais dealain san t-sìde reòta as dèidh sreath ionnsaighean rocaid bhon Ruis an-dè.

Vivienne Westwood

Tha saoghal an fhasain a' dèanamh luaidh air an dealbhadair Bhreatannach, Dame Vivienne Westwood, an dèidh a bàis aig aois 81. Choisinn i cliù an toiseach sna seachdadan airson an aodaich a rinn i dhan chòmhlan punc Na Sex Pistols.

Flu air a' Ghàidhealtachd

Tha cuid de dh'euslaintich air a' Ghàidhealtachd gan gluasad bho phrìomh ospadal na sgìre ann an Inbhir Nis gu feadhainn nas lugha airson dèiligeadh ris na th' ann de chùisean flù. Thuirt am bòrd slàinte gun tàinig àrdachadh mòr air na tha de dhaoine leis an tinneas, a chaidh a thoirt gu Ospadal an Ràthaig Mhòir, sna beagan làithean a dh'fhalbh - agus gu bheil sin a' cur cuideim air seirbheisean.