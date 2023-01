Stailc Rèile

Tha a' mhòr-chuid de na seirbheisean trèana an Alba, Sasainn 's anns a' Chuimrigh nan tàmh an-diugh le sreath eile de stailcean aig luchd-obrach nan siognal. Thòisich stailc dà là ballrachd aonadh an RMT aig meadhan-oidhche, agus bidh stailc dà là eile aca a' tòiseachadh Diardaoin - an dearbh là 's a thèid aonadh nan dràibhearan trèana, ASLEF, air stailc. Thuirt an Rùnaire Còmhdhail, Mark Harper, gu bheil an Riaghaltas a' dèanamh an dìcheill aonta a dhèanamh, ach tha ceannard an RMT, Mick Lynch, a' fàgail air an Riaghaltas gu bheil iad a' cur stad air sin.

Loidhne-rèile

Agus dh'innis Network Rail gum bi prìomh loidhne rèile a' chosta an iar eadar Alba agus Sasainn dùinte gu Dihaoine air a' char as tràithe an dèidh milleadh a rinn tuiltean an t-seachdain seo chaidh.

Peairt

Tha rannsachadh a' dol air adhart an-diugh mun teine aig taigh-òsta ann am Peairt anns an do chaill triùir am beatha. Thòisich an teine ann an Taigh-òsta an New County mu 05:00m an-dè.

Brexit

Thuirt an Taoiseach, Leo Varadkar, gun do rinn gach taobh mearachdan san ullachadh airson Breatainn a bhith a' fàgail an Aonaidh Eòrpaich. Thuirt e gur dòcha gu bheil riaghailtean malairt Èireann a Tuath beagan ro chruaidh, agus gheall e gum bi esan sùbailte agus reusanta ann am feuchainn ri fuasgladh fhaighinn air an t-suidheachadh.

Beàrn Tuarastail

Tha figearan ùra ag ràdh gu bheil beàrn nas lugha eadar na tha fir 's boireannaich an Alba a' cosnadh na th' air feadh na Rìoghachd Aonaichte. Tha am fiosrachadh bho Oifis nan Staitistig Nàiseanta a' sealltainn beàrn de 12.2% an Alba an-uiridh, agus cha mhòr 15% air feadh Bhreatainn. Ach tha na figearan ag innse gun robh leudachadh beag an Alba cuideachd seach mar a bha ann an 2021.