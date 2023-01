Tha coimhearsnachd Ghàidhealach ann an Ceap Breatainn a' cnuasachadh an-dràsta air eachdraidh car connspaideach a chaidh air dìochuimhne orra.

Chuir e iongnadh mòr air muinntir Inbhir Nis nuair a nochd fianais air Loids Orainseach a bha sa bhaile bho chionn còrr is 100 bliadhna - is Gàidheil am measg na bha an sàs ann.