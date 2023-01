Cruadal càirdean an fheadhainn a chailleadh air an Iolaire

San Iuchair 1921 bha càirdean an fheadhainn a chailleadh air an Iolaire ann an cruaidh-chàs cho dona agus gun do chuir iad an ainmean ri ath-chuinge a' sireadh airgid a bharrachd bho mhaoin a stèidhicheadh dhaibh an dèidh na tubaiste uabhasaich air Là na Bliadhna Ùire ann an 1919.

Chaidh an sgrìobhan eachdraidheil sin a thaghadh airson taisbeanaidh air-loidhne aig Tasglann na h-Alba de 20 tasgadh prìseil bho air feadh na dùthcha.

Tha Eilidh NicLeòid ag aithris.