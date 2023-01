Thuirt am Prìomhaire, Rishi Sunak, gu bheil e an dòchas gun tig adhartas à còmhraidhean às ùr leis na h-aonaidhean an-ath sheachdain. Tha buill aonadh an RMT ann an Alba, an Sasainn agus sa Chuimrigh air stailc an-diugh agus a-màireach a' fàgail tuilleadh troimhe-chèile air an rèile. Dh'fhoillsich an Riaghaltas plana an-dè airson lagh ùr fo am faodar airgead-dìolaidh iarraidh bho na h-aonaidhean mura cumadh iad ìre de sheirbheis ris a' phoball aig àm stailce. Thuirt ceannard an RMT, Mick Lynch, gu bheil cunnart ann gun dèanadh an lagh ùr suidheachadh dona nas miosa buileach.

Tha Lùchairtean Bhuckingham agus Khensington a' diùltadh dad a ràdh mu chasaidean ùra a tha am Prionnsa Harry a' togail san leabhar ùr aigesan. Ann am pìosan den leabhar, a chaidh a sgaoileadh mus tèid fhoillseachadh Dimàirt, tha Diùc Shussex a' fàgail air a bhràthair, am Prionnsa Uilleam, gun tug e ionnsaigh air agus gun do dh'iarr iad le chèile air an athair gun Camilla a phòsadh.

Leigheas Aillse

Tha coltas gum faodadh euslaintich air feadh na Rìoghachd Aonaichte air a bheil aillse prògram banachdaich pearsanta fhaghinn le aonta ùr eadar an Riaghaltas agus a' chompanaidh Ghearmailteach, BioNTech. Tha iad an dòchas leudachadh air rannsachadh aillse leis an aon sheòrsa teicneòlais agus a th' ann am banachdaichean Covid.

Afganastan

Dh'innis fear de dh'àrd-oifigich an UN dhan BhBC gu bheil e an dòchas toirt air na Taliban an casg a thogail air boireannaich bho bhith ag obair do bhuidhnean cobhair ann an Afganastan. Thuirt Màrtainn Griffiths gu bheil e do-dhèanta dhaibh, gun boireannaich ag obair dhaibh, an cuid-obrach a dhèanamh mar a dh'iarradh iad.

Prìsean Thaighean

Thuit prìs thaighean ann am Breatainn airson a' cheathramh mìos ann an sreath san Dùbhlachd, a rèir Banca Halifax. Tha Halifax ag ràdh gun do thuit a' phrìs mu 1.5% sa chumantas gu beagan a bharrachd air £280,000 agus gur e mì-chinnt mu chosgaisean bith-beò as coireach.