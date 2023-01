Tha mì-thoileachas ann am Muile agus am bàta-aiseig an Isle of Mull fhathast gun tilleadh air ais bhon chàradh bhliadhnail aice.

Agus chan urrainn dhan bhàta eile, an Loch Frisa, an clàr-ama gu lèir a choileanadh ri linn gainnead luchd-obrach.

Thuirt CalMac gun robh e doirbh an clàr-ama atharrachadh seach gum biodh an Loch Frisa a' dèanamh ceangal leis na busaichean. Seo am fear-naidheachd againn an Earra-Ghàidheal, Andreas Wolff: