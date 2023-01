Saor-phuirt air an ainmeachadh

Dhearbh riaghaltasan na Rìoghachd Aonaichte agus Alba gun tèid saor-phuirt uaine a stèidheachadh ann an Linne Chrombaigh agus Linne Fhoirthe. Tha seo a' ciallachadh gum bi buannachdan ann a thaobh cìsean do chompanaidhean a bhiodh ag obair san dà phort. Tha ministearan ag ràdh gun cruthaich na leasachaidhean timcheall air 75,000 obraichean, agus gun tarraing iad còrr is £10bn de dh'airgead tasgaidh a-steach a dh'Alba. Thuirt am Prìomhaire Rishi Sunak gu bheil na saor-phuirt nan eisimpleir air mar as urrainn dha na riaghaltasan ann an Lunnainn agus Dùn Èideann a bhith ag obrachadh còmhla.

Fear fo chasaid muirt

Nochd fireannach sa chùirt ann an Sasainn fo chasaid gur e a mhuirt maiseadair òg ann an taigh-seinnse ann am Merseyside. Bhàsaich Elle Edwards, 26, nuair a chaidh peilear a losgadh na ceann 's i a-muigh le a caraidean air an oidhche ron Nollaig. Chaidh Connor Chapman, 22, a chumail an grèim agus nochdaidh e ann an Cùirt a' Chrùin ann an Liverpool Diluain.

Torradh na dùthcha

Dh'fhàs GDP na Rìoghachd Aonaichte 0.1% san t-Samhain - ga dhèanamh nas eu-coltaiche gu bheil an eaconamaidh a' seacadh. Thuirt Oifis nan Staitistig Nàiseanta gun do chuidich Cupa na Cruinne le na figearan agus daoine a' dol a-mach gu taighean-seinnse airson na geamachan a choimhead.

Sàbhailteachd air-loidhne

Thuirt Rùnaire a' Chultair, Michelle Donelan, gum faodadh gun tèid atharrachaidhean a dhèanamh fhathast air bile an riaghaltais air sàbhailteachd air-loidhne. Tha 37 Ball-pàrlamaid Tòraidheach a' bagairt bhòtadh an aghaidh a' bhile mura tèid a neartachadh. Tha iad a' cur taic ri plana airson binn prìosain a thoirt seachad do cheannardan mheadhanan sòisealta nach eil a' dìon chloinne bho stuth millteach air-loidhne. Aig an ìre-sa chan eil an reachdas ach a' moladh càintean nas àirde a chur air companaidhean.

Tubaist rathaid

Dh'fhoillsich na poilis gun deach fireannach a mharbhadh ann an tubaist rathaid ann am meadhan Lodainn an-dè. Bhàsaich an duine, 40, nuair a bhuail am motar-baidhseagal aige agus càr le chèile aig Boghall faisg air Ceann na Cuthaige goirid ro 1.30f.

An Cruachan

Feumaidh a' chompanaidh leis a bheil stèisean haidro a' Chruachain ann an Earra-Ghàidheal £6m a phàigheadh air ais dhan riaghaltas. Fhuair Ofgem gun robh Drax, a ghabh Cruachan thairis bho Scottish Power, air cunntasan ro àrd a chur a-steach airson a bhith a' cruthachadh dealain. Thèid an t-airgead a chur ann am maoin sònraichte airson luchd-cleachdaidh so-leònta.