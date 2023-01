Aithne ghnè

Thuirt fear a bha na bhritheamh anns a' Phrìomh Chùirt gur e glè bheag de theansa a tha aig Riaghaltas na h-Alba ann an strì laghail mu bhile na h-aithne gnè. Thuirt am Morair Hope gu bheil argamaid làidir aig Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte 'son bacadh air an reachdas ris an do ghabh Pàrlamaid na h-Alba. Agus thuirt e gu bheil Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, an cunnart tòrr airgid agus ùine a chosg a' toirt na cùise gu cùirt. Thuirt Ms Sturgeon gu bheil an riaghaltas ann an Lunnain a' toirt làn-ionnsaigh air deamocrasaidh Pàrlamaid na h-Alba.

Ucràin

Thuirt an riaghaltas anns an Ucràin gur e buille mhòr th' ann am bàs mhinistear chùisean na dùthcha ann an tubaist heileacoptair faisg air Kyiv. Chaill leas-mhinistear chùisean na dùthcha a bheatha cuideachd agus bha dithis chloinne am measg 16 duine as aithne aig an ìre seo a chaill am beatha nuair a thuit an heileacoptair faisg air sgoil-àraich.

Ìre na h-atmhorachd

Sheall na figearan 's ùire ìsleachadh beag ann an ìre na h-atmhorachd bho 10.7% 'san t-Samhain gu 10.5% 'san Dùbhlachd. Tha eòlaichean ag ràdh gur e prìsean connaidh a' tuiteam 's motha a thug buaidh air sin.

Sneachd

Thug sneachd agus reòthadh buaidh airson an treas là air corr 's ceud sgoil agus sgoil-àraich ann an sgìre na Gàidhealtachd. Tha mòran sgoiltean dùinte agus bha na h-uimhir eile nas fhaide gun fosgladh an-diugh. Tha rabhadh buidhe as ùr ann 'son tuilleadh shneachda air a' Ghàidhealtachd, anns na h-Eileanan agus anns an ear thuath gu meadhan là a-màireach.

Stailc thidsearan

'S ann air sgoiltean ann am Fiobha agus Arcaibh a tha an treas là de shreath stailcean nan tidsearan a' toirt buaidh an-diugh. Bheir stailc aonadh an EIS buaidh air a h-uile sgìre comhairle eadar seo agus deireadh na mìos. Tha na tidsearan ag iarraidh àrdachaidh 10% nam paigheadh ach 's e eadar 5% agus 6.85 % a tha na h-ùgharrasan a' tabhann orra.

Stailc nursaichean

Tha mìltean nursaichean air stailc mu phàigheadh ann an Sasainn an-diugh agus a-màireach. Ged nach toir sin buaidh air cùram far am bi beatha ann an cunnart thuirt an riaghaltas gum bi na h-uimhir de throimhe-chèile ann an seirbheis na slàinte.