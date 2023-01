Feum air sgìrean a dhèanamh tarraingeach do dhaoine òga - HIE

Feumaidh sgìrean dùthchail na Gàidhealtachd a dhèanamh tarraingeach do dhaoine òga, a rèir HIE.

Ged a tha figearan bho Chlàran Naiseanta na h-Alba a' sealltainn fàs ann an àireamh-sluaigh na sgìre - gu h-àraid ann an Loch Abar, anns an Eilean Sgitheanach, agus air Taobh Siar Rois - tha dragh ann mu chrìonadh ann an àireamhan dhaoine òga san 20 bliadhna a dh'fhalbh.

Tha HIE ag ràdh gum bi strì ann an aghaidh sgìrean eile ann am Breatainn anns na bliadhnaichean ri tighinn airson òigridh a chumail is a thàladh.

Tha Alasdair MacLeòid ag aithris.