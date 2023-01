Tha mì-thoileachas ann am Baile an Easbaig as dèidh do Chomhairle Siorrachd Rinn Friù aontachadh làrach eile a reic 'son taigheadais.

Tha a' choimhearsnachd a' gearain nach deach innse dhaibhsan gun robh an làrach air a' mhargaidh.

Tha iad a-nis a' gealltainn gun tèid iad an aghaidh phlanaichean dealbhachaidh sam bith 'son taighean a thogail air an làraich, mar a tha Alasdair Macillinnein ag aithris.