Tha Astràilianaich air feadh an t-saoghail air a bhith a' comharrachadh Là Astràilia. Seo an là a thàinig cabhlach Bhreatainn air tìr ann an Sydney ann an 1788.

Ach fad bhliadhnaichean a-nis tha muinntir na dùthcha air a bhith a' ceasnachadh a bheil e iomchaidh dhaibh oir do thùsanaich na dùthcha se là caoidh a th' ann nuair a chaill iad an cuid tìr agus còraichean.

Tha Mairi Riddoch ag aithris.