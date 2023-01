Tha tri fichead bliadhna 'sa deich ann an diugh bhon a bhuail tè de na stoirmean is miosa ann an eachdraidh air Breatann agus an Roinn Eòrpa.

Chail c`0rr air trì mìle neach am beatha aig muir agus air tìr.

Chaidh am bàta aiseig, am Princess Victoria fodha ann a Sruth na Maoile agus chaidh aiseig eile, an Clan MacQuarrie air na creigean faisg air Rubha Robhanais ann a Leòdhas.

Tha Ruaraidh Rothach agus Ailg John Moireasdan a coimhead air ais air buaidh na stoirme agus a dìleab.