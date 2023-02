Naidheachdan 11.00m

Shell

Rinn a' chompanaidh ola Shell am prothaid as motha a-riamh an-uiridh le dùblachadh gu £32bn. 'S e àrdachadh ann am prìs ola agus gas leis a' chogadh sa Ucràin as motha a tha a' cur ri sin. Chuir an riaghaltas cìs 'windfall' air na companaidhean mòra ola an-uiridh ach tha na pàrtaidhean dùbhlanach ag ràdh nach eil sin a' dol fada gu leòr.

Meataran

Sguir British Gas a' toirt air daoine meataran airson pàigheadh ro-làimhe a chur sna dachaighean aca. Thug rannsachadh dìomhair a rinn am pàipear-naidheachd, an Times, am follais gun robh companaidhean trusaidh fhiachan a' bristeadh a-staigh do dhachaighean dhaoine so-leònta airson meterean a chur annta. Thuirt Centrica, dham buin British Gas, gum bi iad a' rannsachadh na cùise.

Riadh

Tha làn dùil gun cur Banca Shasainn ìre an rèidh suas an-diugh. 'S e àrdachadh 0.5% ris a bheil dùil - a' toirt na h-ìre gu 4%. Fàgaidh sin iasadan agus morgaidsean nas daoire ach bidh riadh nas fheàrr do dh'fheadhainn a tha a' caomhnadh airgid.

Buidseat

Tha dùil gun cur a' phàrlamaid ann an Holyrood taic an-diugh ri dreach bhuidseat Riaghaltas na h-Alba. Tha sin a dh'aindeoin 's gu bheil na pàrtaidhean dùbhlanach mì-thoilichte agus na h-ùghdarrasan ionadail a' gearain gum fàg e iad fìor ghann de dh'airgead.

Pacastan

Thuirt poilis ann am Pacastan gur e èideadh oifigear poilis a bha air bomair fèin-mhairbhteach a mharbh còrr is ceud duine aig mosc ann am Peshawar. Bha ceudan de dh'oifigearan poilis ag adhradh aig a' mhosc Diluain.

Aiseag an Tairbeirt

Gheall Ministear na Còmhdhail, Jenny Gilruth, gun coinnich i ri Buidheann Leasachaidh na Hearadh sa Mhàrt a bhruidhinn mun t-seirbheis aiseig eadar Ùige, an Tairbeart agus Loch nam Madadh. Tha na h-uimhir de rudan a' cur dragh air a' bhuidhinn leasachaidh ach tha iad gu h-àraidh an turas seo a' cumail a-mach gun robh CalMac a' diùltadh àite air an Hebrides an-uiridh ged nach robh am bàta làn.

Stèisean ùr

Agus nì Jenny Gilruth fosgladh oifigeil air stèisean-rèile ùr aig Port-adhair Inbhir Nis an diugh. Tha an stèisean, a chosg £15m mu leth-mhìle air falbh bhon phort-adhair 's bidh bus a' ruith eadar e agus am port-adhair a h-uile leth-uair.

Inbhir Narann

Chaidh fear a tha 49 bliadhna a dh'aois a chur an grèim fo amharas gun robh e ri draibheadh cunnartach an dèidh do chàr bualadh ann an trèana air crois-chòmhnard air an rèile eadar Inbhir Nis agus Inbhir Narann. Chaidh an duine a chur an grèim aig an làraich mu 13.30 Diluain.