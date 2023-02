Naidheachdan 11.00m

Aillse

Chaidh iarraidh air Riaghaltas na h-Alba plana làidir ullachadh mu choinneimh rabhaidh gum bi àrdachadh mòr ann an cùisean aillse. Tha Cancer Research UK ag radh gum bi cùisean suas an ceathramh cuid ro 2040. Thuirt an riaghaltas gu bheil iad a' cur ro-innleachd deich bliadhna air bhonn airson dearbhadh nas luaithe air an tinneas agus leigheas nas fheàrr.

Gnè

Thuirt am Prìomhaire gu bheil gnè bith-eòlasach fìor chudromach nuair a chaidh a cheasnachadh mu thar-ghnèitheach a chuireadh gu prìosan bhoireannach an deidh èigneachadh a dhèanamh. Chaidh Isla Bryson a dhìteadh airson ionnsaigh air dithis bhoireannach nuair a b'aithne i mar fhear, Adam Graham. Chuir Piers Morgan a' cheist air Rishi Sunk air a' phrògram TalkTV. Thuirt Mgr Sunak gu bheil cùis Isla Bryson na h-eisimpleir air an trioblaid a tha fèin-aithne-gnè a' dèanamh.

Fuil

Tha an rannsachadh mu thruailleadh fala anns na 70an agus na 80an a' gabhail na fianais mu dheireadh an-diugh. Tha beachd ann gun deach deichean mhìltean dhaoine a thruailleadh le HIV agus hepatitis agus tha e coltach gun robh mu 3000 dhiubh sin ann an Alba.

Comhairlean

Tha ceannardan comhairle a' coinneachadh an-diugh a dheasbad freagairt do Riaghaltas na h-Alba a tha a' cur orra gum feum iad dìon a chur air foghlam a dh'aindeoin ghearraidhean ann am buidseat. Dh'fhaodadh riaghailtean ùra stad a chur air na h-ùghdarrasan ionadail bho a bhith a' gearradh àireamhan thidsearan neo ùine na seachdain sgoile. Thug Rùnaire an Fhoghlaim, Shirley-Anne Somerville, cuireadh dha na comhairlean tighinn air adhart iad fhèin le molaidhean.

An Ucràin

Tha ceannardan Eòrpach anns an Ucràin a' coinneachadh ris a' Cheann-suidhe Zelensky a tha ag iarraidh cabhag a chur ri tagradh na dùthcha aige airson ballrachd anns an Aonadh Eòrpach. Tha oifigich an EU ag ràdh nach eil mòran coltais ann gun tòisich còmhraidhean foirmeil am-bliadhna.

Glaschu

Dhiùlt Comhaile Baile Ghlaschu còrr 's 40 iarrtas airson àite ann am foghlam Gàidhlig an dèidh saor-làithean an t-samhraidh. Ged a tha plana ann airson sgoil Ghàidhlig eile sa bhaile, chan eil àite gu leòr anns na sgoiltean a th' ann.