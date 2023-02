Crith-thalmhainn

Tha aithrisean ann gun do dh'èirich àireamh a' bhàis gu còrr gus 1,200 an dèidh crith-thalmhainn mhòr san Tuirc agus Siria. Agus tha aithrisean ann san beagan mhionaidean mu dheireadh air an dàrna crith-thalmhainn ann an ceann a deas Shiria. Bha meud 7.8 sa chiad chrathadh tràth sa mhadainn an-diugh. Tha obair theasairginn mhòr a' dol air adhart agus tha mòran fhathast glaicte fon sprùilleach.

Stailcean nan tidsearan

Tha an ìre seo ann an streath stailce nan tidsearan ann an Alba a' tighinn gu crìch an-diugh ann an Inbhir Chluaidh agus ann an Sealtainn. Ach tha dùil ri stailcean nàiseanta aig deireadh na mìos seo agus aig toiseach a' Mhàirt mus tòisich sreath eile sa Ghiblean. Dh'iarr Rùnaire an Fhoghlaim, Shirley-Anne Somerville, stad air stailcean nuair a bhios na deuchainnean sgoile ann.

Caileag a dhìth

Tha rannsachadh a' dol air adhart airson nighean òg à Galashiels anns na Crìochan. Chan fhaca Kaitlyn Easson, a tha 11, bho 5.30f an-dè. Tha i còig troighean agus dà òirleach de dh'àirde agus tha falt fada bàn oirre. Bha peutan geal oirre agus briogais dhonn. Tha na poilis airson cluinntinn bho dhuine sam bith a chunnaic i neo aig a bheil fiosrachadh sam bith mu deidhinn.

Bàs amharasach

Chuir polais triùir an grèim ann an rannsachadh mu bhàs duine a bha 52 ann an Ceann Phàdraig. Chaidh na seirbhisean èiginn a ghairm gu taigh air Rathad Ives sa bhaile a-raoir. Tha triùir fhear 21, 22 agus 27, an grèim.

Comann nam Pàrant an Glaschu

Bidh coinneamh ann an Glaschu Diciadain eadar Comann nam Pàrant agus feadhainn nach d' fhuair àite dhan cuid chloinne ann an sgoiltean Gàidhlig airson an cuideachadh le ath-thagradh a dhèanamh. Chaidh dearbhadh an t-seachdainn seo chaidh gun deach àite ann am P1 san Lùnastal a dhiùltadh do 46. Thuirt Comhairle Baile Ghlaschu gu bheil iad a' tuigsinn gur e briseadh-dùil a th' ann do theaghlaichean ach gu bheil àireamhan buailteach atharrachadh ro thoiseach na bliadhna sgoile agus gun cùm iad fiosrachadh ri pàrantan.

Crìonadh sluaigh an Uibhist

Bidh sreath choinneamhan ann an Uibhist an t-seachdainn seo ag iarraidh bheachdan air plana 'son ardachadh a thoirt air àireamh an t-sluaigh. Chuir buidheann-obrach bho Chomhairle nan Eilean Siar agus Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean dreach phlana-gnìomha ri chèile an dèidh dhaibh Uibhist a chomharrachadh mar sgìre anns a bheil crìonadh sluaigh na thrioblaid.