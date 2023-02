Le cosgaisean àrda bith-beò a' toirt uidhir de bhuaidh air mòran, tha coimhearsnachdan air feadh na dùthcha a' tighinn còmhla airson daoine a chuideachadh.

Tha iad a' tabhann àitichean blàth far an urrainn do dhaoine cruinneachadh airson balgam agus cothrom còmhraidh.

Tha Nicole Mhoireach ag aithris.