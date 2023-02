Tha a' chompanaidh aig a bheil gàrradh Àranais ann an Leòdhas am beachd farpais airson aiseagan a thogail do ChalMac.

Dh' fhosgail an gàrradh às ùr fo stìuir na companaidh Harland & Wolff bho chionn dà bhliadhna.

Thar na h-ùine sin tha iad air grunn chùmhnantan beaga a dhèanamh, agus iad a' feitheamh ri tòiseachadh air pàirt de chùmhnant mhòr airson Ministrealachd an Dìon an ath-bhliadhna.

Seo Aonghas Dòmhnallach.