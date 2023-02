GDP

Sheachain an Rìoghachd Aonaichte crìonadh eaconomaigeach ach 's ann air èiginn. Tha na figearan as ùire an-diugh a' sealltainn nach tàinig fàs neo lùghdachadh air an eaconomaidh eadar an Dàmhair agus an Dùbhlachd an dèidh crìonaidh anns na trì mìosan ron sin. Tha sin nas fheàrr na bha dùil ach tha Banca Shasainn fhathast den bheachd gun tig crìonadh uaireigin am-bliadhna.

Crithean-talmhainn

Chaidh leanabh air ùr-bhreith agus a mhàthair a thoirt beò às an spruilleach ann an ceann a deas na Tuirce ceithir là an dèidh nan crithean-talmhainn an sin agus ann an ceann a tuath Shiria. Tha àireamh a' bhàis aig còrr 's 21,000. Ràinig a' chiad chobhair eadar-nàiseanta feadhainn de na sgirean sin na bu thràithe an-diugh.

An Ucràin

Tha briseadh anns an dealain ann an sgìrean air taobh sear, taobh siar agus ceann a deas na h-Ucràin an dèidh ionnsaighean Ruiseanach sa mhadainn an-diugh. Agus tha àrd-chomandair na h-Ucràin a' cumail a-mach gun do shiubhail dà urchair cruise Ruiseanach os cionn Mholdobha agus Romàinia airson ùine ghoirid mus do ràinig iad an Ùcrain.

A9

Thuirt Fearghas Ewing, ball SNP Inbhir Nis agus Inbhir Narann ann am Pàrlamaid na h-Alba nach fhaca e riamh fearg cho mòr air muinntir na sgìre sin 's a tha orra mu mhaill ann an dùblachadh rathad an A9. Tha luchd-poileataigs bho gach taobh a' càineadh Riaghaltas na h-Alba a dh'innis nach tèid an rathad gu lèir a dhùblachadh ro 2025 mar a gheall iad.

Teine Jenners

Thèid cuimhneachan a stèidheachadh dhan fhear-smàlaidh a chaill a bheatha a' strì ri teine aig togalach Jenners ann an Dùn Èideann air a' mhìos seo chaidh. Chaochail Barry Màrtainn, a bha 38, san ospadal ceithir là an dèidh an teine. Chuir comhairlichean Dhùn Èideann agus Seirbheis Smàlaidh agus Teasairginn na h-Alba romhpa gun dèan iad urram air le cuimhneachan maireannach.

Gàidhlig

Chan eil Comhairle na Gàidhealtachd a' tighinn air an targaid airson foghlaim Ghàidhlig. Bha iad a' cur romhpa gum biodh 10% a' dol tro fhoghlam Ghàidhlig sa bhun-sgoil ron Lùnastal am-bliadhna ach 's e 6.61% a th' ann an-dràsta. Agus tha gainnead thidsearan Gàidhlig a' fàgail chloinne gan oideachadh sa Bheurla.