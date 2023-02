Naidheachdan 11.00m

Crithean-talmhainn

Dh'èirich àireamh nam marbh gu còrr air 35,000 seachdain an dèidh nan crithean-talmhainn anns an Tuirc agus Siria. Tha sgiobannan teasargainn fhathast a' feuchainn ri faighinn dha na sgìrean as miosa a dh'fhulaing ann an Siria. Tha an cogadh sìobhalta an sin a' fàgail na h-uimhir dhe na rathaidhean air crìochan na dùthcha dùinte.

Stailcean luchd-teagaisg

Thuirt an Leas Phrìomh Mhinistear John Swinney gum bi còmhraidhean ann ris na h-ùghdarrasan ionadail an-diugh ag amas air tuilleadh stailcean a sheachnadh anns na sgoiltean. Bha dùil aig na comhairlean ri fios an-diugh am faigheadh iad tuilleadh airgid airson tairgse pàighidh nas fheàrr do thidsearan. Tha Mgr Swinney air £570m a bharrachd a ghealltainn air an ath-bhliadhna ionmhais ach tha beachd ann gun tèid sin a chosg air prìomhachasan an riaghaltais.

Botail

Agus dh'innis John Swinney gu bheil Riaghaltas na h-Alba a' dol air adhart le sgeama connspaideach fo am faigh daoine airgead air ais air botail an dèidh cìs a phàigheadh orra sa chiad àite. Tha dragh air feadhainn mu chosgais an sgeama ath-chuairteachaidh air luchd-gnothaich. Thuirt John Swinney gun deach an sgeama atharrachadh gus an tòisich i gu h-eifeachdach anns an Lùnastal agus dh'iarr e air companaidhean clàradh ron cheann-là Dihaoine.

Innealan

Thuirt oifigich Aimeireaganach gu bheil e a' faileachadh orra dèanamh a-mach dè seòrsa cumhachd a tha a' cumail innealan anns an adhar os cionn nan Stàitean Aonaichte. Chaidh trì dhe a h-innealan a losgadh às an adhar bho chionn beagan làithean. Thug itealain cogaidh Aimeireaganach am fear mu dheireadh dhuibh a-nuas os cionn Mhichigan an dèidh dhaibh balùn faire Sìonach a leagail os cionn Charolina a Deas an t-seachdain seo chaidh.

Ìle

Tha Ministear na Còmhdhail Jenny Gilruth ann an Ìle an-diugh agus tha cothrom aig muinntir an eilein beachdan a thoirt seachad air na seirbheisean aiseig. Tha am ministear a' coinneachadh ri Comataidh Aiseagan Ìle agus bidh seisean fiosrachaidh poblach anns a' Bhogha Mhòr feasgar.