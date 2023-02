Cumaidh Comhairle Coimhearsnachd Cholla clàr mionaideach bho seo a-mach air a' chall a thig air muinntir an eilein air sgàth suidheachadh nan aiseagan.

Tha mì-thoileachas mòr an Colla 's ann an Tiriodh an dèidh dhaibh cluinntinn gur i an Lord of the Isles a bhios aca 'son co-dhiù mìos eile fhad 's a tha an Caledonian Isles agus an Clansman anns an doc.

Seo Seonaidh MacCoinnich.