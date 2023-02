An SNP

Coinnichidh Àrd-Chomataidh Nàiseanta an SNP a-nochd a chur clàr-ama air dòigh airson ceannard ùr a thaghadh an àite Nicola Sturgeon a dh'innis an-dè gun robh i a' fàgail na dreuchd. Bha Ms Sturgeon ag iarraidh an ath thaghadh coitcheann a chleachdadh mar referendum air neo-eisimeileachd, ach tha ceist ann a-niste an lean am pàrtaidh leis a' phoileasaidh sin. Thuirt ceannard an SNP ann an Westminster, Stephen Flynn, nach fhaod iad co-dhùnaidhean den t-seòrsa sin a dhèanamh ann an cabhag.

Comhairle Baile Ghlaschu

Dh'innis ceannard Comhairle Baile Ghlaschu, Susan Aitkin, gum bi àrdachadh 5% anns a' chìs chomhairle an sin, ach nach tèid àireamhan luchd-teagaisg a ghearradh. Thèid buidseat na Comhairle aontachadh an-diugh, 's ged a bha dragh ann gun cailleadh ceudan thidsearan an Glaschu an cosnadh chuir Riaghaltas na h-Alba stad air sin.

An Ucràin

Dh'innis an Ceann-suidhe Bealaruiseanach, Alexandr Lukashenko, dhan BhBC gu bheil e deònach cead a thoirt dhan Ruis a dhùthaich a chleachdadh mar làrach stèidhichte airson ionnsaigh às ùr air an Ucràin. Chuir an Ceann-Suidhe Putin feachdan Ruiseanach tro Bhealarus mus do thòisich an cogadh anns an Ucràin an-uiridh.

NATO

Thuirt ministear cèin na Tuirce nach eil an t-Suain airidh fhathast air àite ann an NATO, seach nach eil an Riaghaltas anns an t-Suain a' dèanamh gu leòr, thuirt e, airson smachd a chur air ceannairc Churdaich. Bha Mevlut Cavusoglu a' bruidhinn aig coinneimh naidheachd ann an Ankara, prìomh bhaile na Tuirce, far a bheil àrd-rùnaire NATO, Jens Stoltenberg, a' feuchainn ri taic a thrusadh do thagradh na Suaine agus na Fionnlainne airson ballrachd ann an NATO.

Centrica

Tha companaidh chumhachd eile air am prothaid as motha riamh ainmeachadh. Rinn Centrica, dham buin British Gas, prothaid de £3.3bn an-uiridh - còrr is trì tursan na rinn iad ann an 2021.