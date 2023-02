Shamima Begum

Chaill Shamima Begum an ath-thagradh aice airson a saoranachd Bhreatannach fhaighinn air ais. Chaidh a casg bhon Rìoghachd Aonaichte às dèidh mar a chaidh i fhèin agus dithis nighnean-sgoile eile à Lunnainn a-null gu Siria ann an 2015 airson ballrachd a ghabhail anns an Stàit Ioslamaich. Chuir Oifis Roinn na Dùthcha fàilte air a' cho-dhùnadh aig Coimisean Sònraichte nan Ath-thagraidhean Inimreachais, agus iad ag ràdh gu bheil e na phrìomhachas dhaibh tèarainteachd na dùthcha a dhìon.

An SNP

Thuirt Nicola Sturgeon gu bheil earbsa aice gun tagh an SNP an duine ceart airson a dhol na h-àite. Tha tè den triùir a tha a' seasamh, Ceit Fhoirbeis, ag ràdh gu bheil an iomairt aice fhathast a' leantainn 's i a' faighinn a càineadh airson a beachdan air pòsaidhean gèidh. 'S iad Rùnaire na Slàinte, Humza Yousaf, agus Ash Regan an dithis eile a th' air an ainmean a chur air adhart mar thagraichean gu ruige seo.

British Steel

Dhearbh British Steel bho chionn ghoirid gu bheil planaichean aca airson àbhainnean còca anns an ionad aca ann an Scunthorpe a dhùnadh, le suas ri 260 obair gan call. Tha a' chompanaidh Shìonach leis a bheil British Steel ag ràdh gu bheil ìre na h-atmhorachd agus cosgaisean connaidh air a bhith na dhùbhlan mòr dhaibh. Tha na h-aonaidhean ciùird ag ràdh gu bheil seo a' dol a dhèanamh cron eagallach air Scunthorpe, agus air gnìomhachas stàilinn na Rìoghachd Aonaichte.

Stailc nan Tidsearan

Ghluais stailc nan tidsearan gu ìre ùir an-diugh le buill an EIS ag amas air sgoiltean anns na roinnean-taghaidh aig cuid de dh'àrd-luchd-poilitigs na h-Alba. Thèid deich là de stailcean a chumail thairis air dà mhìos anns na sgìrean a tha gan riochdachadh le Nicola Sturgeon, Iain Swinney, Rùnaire an Fhoghlaim Shirley-Anne Somerville, agus Scot Green bhon Phàrtaidh Uaine. Tha a' Bh-Mhgr. Somerville air sgrìobhadh gu sgoilearan air feadh Alba agus i a' soillearachadh na cùl-taice a tha ri fhaotainn fhad 's a tha an t-eas-aonta a' leantainn.

Comhairle nan Eilean Siar

Tha dùil gun aontaich Comhairle nan Eilean Siar gearraidhean luach £1.7m, agus gun cuir iad àrdachadh 5% ri cìs na comhairle an-diugh. Sin agus a' Chomhairle a' dèanamh oidhirp beàrn £7m a lìonadh anns a' bhuidseat aca. Cuiridh buidheann an SNP gluasad air adhart ge-tà, gus a' chìs chomhairle a reothadh, agus cuid de ghearraidhean ann am foghlam a sheachnadh.

Lloyds

Agus dh'fhoillsich Buidheann Bancaidh Lloyds gun do theab na prothaidean aca dùblachadh anns a' chairteal mu dheireadh de 2022. Rinn am banca prothaid ro chìsean de £1.8bn an-uiridh - suas bho £968m air a' bhliadhna ron sin. Tha iad ag ràdh gun tug na h-àrdachaidhean ann an ìre an rèidh buaidh mhòr air na prothaidean aca.