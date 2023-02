Tha còrr air 20,000 taigh no togalach ann an Alba anns nach tèid uisge an tap òl.

Thòisich sgeama pìleit ann an Colla gus uisge glan a thoirt do na dachaighean san eilean nach eil ceangailte ri siostam a' bhùirn.

Mas e agus gum bi na deuchainnean tha seo soirbheachail tha dòchas ann gun gabh an uidheamachd a chur an sàs ann an dachaighean dhaoine air feadha na dùthcha.

Tha an aithris seo aig Seonaidh MacCoinnich.