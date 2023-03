Stailcean Thidsearan

Tha dùil ri tuilleadh chòmhraidhean an-diugh eadar an EIS, aonadh as motha an luchd-teagaisg, agus Riaghaltas na h-Alba. Tha tidsearan air stailc air feadh Alba an-diugh a-rithist agus tha cha mhòr a h-uile sgoil stàite dùinte ach fìor chorra thè anns na h-Eileanan. Tha an EIS ag ullachadh tuilleadh stailcean an ath-sheachdain ann an sgìrean cuid de dh'àrd-bhuill an Riaghaltais. Tha an Riaghaltas a' tabhann àrdachadh pàighidh 11.5% thairis air dà bhliadhna, ach tha an EIS ag ràdh nach eil gu leòr an sin.

An Eaconomaidh

Sheachain eaconomaidh na h-Alba crìonadh a rèir nam figearan oifigeil as ùire. Bha fàs 0.1% ann eadar an Dàmhair agus an Dùbhlachd an-uiridh, an dèidh chrìonaidh bhig anns na trì mìosan ron sin. Thuirt an Leas-Phrìomh Mhinistear, John Swinney, gu bheil dearbhadh an sin air seasmhachd eaconomaidh na h-Alba ann an suidheachadh doirbh air feadh an t-saoghail.

A' Ghrèig

Chaill 36 duine am beatha air a' char as lugha, agus chaidh còrr is 80 a ghoirteachadh nuair a bhuail dà thrèana na chèile anns a' Ghrèig. Chaidh an trèana san robh luchd-siubhail na teine an dèidh bualadh ann an trèana bathair faisg air baile Larissa ann am meadhan na dùthcha.

Matt Hancock

Chaidh Matt Hancock, a bha na Rùnaire Slàinte, às àicheadh nach do ghabh e comhairle eòlaichean aig toiseach a' phandemic. Chaidh moladh dha gum bu chòir deuchainn Covid a dhèanamh air a h-uile duine a bha a' dol gu àite ann an dachaigh-cùraim ann an Sasainn. Ach tha an Daily Telegraph, a fhuair sealbh air ceudan de theachdaireachdan Whatsapp Mhgr Hancock, a' fàgail air nach do dh'òrdaich e ach deuchainnean air feadhainn a bha a' dol bho dhachaigh-cùraim gu ospadal.

Leanabh

Tha poilis a' leudachadh an rannsachaidh airson leinibh faisg air Brighton. Chuir iad an grèim Constance Marten agus Mark Gordon, pàrantan a' bhèibidh, ann am Brighton Diluain fo amharas gu bheil gnothach aca ri bàs an leinibh.

An SNP

Thuirt an SNP gu bheil iad a' bruidhinn ris na meadhanan naidheachd mu chead dhaibh a bhith an làthair aig na coinneamhan deasbaid eadar an triùir thagraichean airson ceannas a' phàrtaidh. Thuirt an SNP an toiseach gum biodh na hustings dùinte, ach dh'iarr an triùir thagraichean agus companaidhean craolaidh am fosgladh do luchd-naidheachd.