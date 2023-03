Murchadh Peutan a' dèanamh luaidh air Jimmy Clark

Tha luaidh ga dhèanamh air fear de laoich-cogaidh an Eilein Sgitheanaich, Jimmy Clark, à Breacais faisg air an Àth-Leathann.

Chaochail Mgr Clark an t-seachdain seo aig aois 99.

Bha e am measg feachd commando a a chaidh air tìr air Sword Beach ann an Normandy air D-Day ann an 1944 is chaidh an Légion d'honneur - an t-urram as àirde ann an Arm na Frainge - a bhuileachadh air ann an 2016.

Tha Murchadh Peutan air a bhith a' dèanamh luaidh air Mgr Clark.