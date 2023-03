Marbhadh corporra

Thèid Seirbheis Prìosan na h-Alba a rannsachadh fo amharas mu mharbhadh. Dh'iarr Morair Tagraidh na h-Alba rannsachadh às ùr air bàs Allan Marshall an dèidh do dh'oifigearan prìosain esan a cheannsachadh ann an 2015. Chaidh iadsan a dhìon bho chasaidean ann an rannsachadh FAI. Cha deach riamh roimh buidheann poblach anns an Rìoghachd Aonaichte a thoirt gu lagh fo chasaid airson marbhadh corparra.

Reachdas inimreachais

Cuiridh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte reachdas mu choineimh na pàrlamaid an-diugh a chuireadh stad air comraich do dh'inimrichean a thig a Bhreatainn ann am bàtaichean beaga. Tha luchd-iomairt a' cumail a-mach gun tèid dèiligeadh mar eucoirich ri mìltean de luchd-siridh comraich ach tha an riaghaltas ag ràdh gum feum riaghailtean ùra a bhith ann airson stad a chur air daoine a tha a' cur am beatha fhèin ann an cunnart ann an Caolas Shasainn.

Sneachd

Tha sneachd trom a' cur maill air luchd-siubhail ann am mòran sgìrean sa cheann a tuath. Tha a h-uile sgoil ann an Sealtainn dùinte, còrr 's dà fhichead ann an Siorrachd Obair Dheathain, na h-uimhir air tìr-mòr na Gàidhealtchd agus a h-uile sgoil ann an ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich. Bha rathaidean dùinte ann an ceann a tuath an eilein a-raoir le carbadan far an rathaid agus glacte san t-sneachd agus b' fheudar cobhair a dhèanamh air draibhearan. Tha am prìomh rathad tron eilean, an A87, fosgailte a-rithist an dèidh tubaist sa mhadainn a dh'fhàg aon taobh den rathad dùinte faisg air Sligeachan.

Prospect

Tha dòchas aig an aonadh Prospect ri fuasgladh a dh'aithghearr dhan eas-aonta mu phàigheadh aig Companaidh Phort-adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean agus gun gabh troimhe-chèile anns na seirbheisean adhair seachnadh. Thuirt HIAL gu bheil iad ag ullachadh tairgse pàighidh ùir an dèidh bruidhinn ri Ministeir na Còmhdhail agus gun cur iad sin ris na h-aonaidhean an ceann là neo dhà. Tha mì-thoileachas ann an dèidh do Loganair innse nach urrainn dhaibhsan seirbheisean a chumail a' dol eadar Inbhir Nis is na h-Eileanan an Iar agus Inbhir Nis agus na h-Eileanan mu Thuath ma thèid fad sia seachdainean de dh'iomairt obrach air adhart.

Deasbad thagraichean ceannas an SNP

Tha a' chiad deasbad telebhisein ann a-nochd eadar an triùir thagraichean airson ceannas an SNP, Ash Regan, Ceit Fhoirbeis agus Humza Yousaf. Fosglaidh am baileat do bhallrachd a' phàrtaidh Diluain le dùil ri buil na bhòt sin air an 27mh den mhìos.