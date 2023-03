Poileasaidh inimreachais

Chan eil Rùnaire na Dùthcha, Suella Braverman, a' cur suim sam bith ann an dragh Buidheann Fògarrach nan Dùthchannan Aonaichte mu phlana an riaghaltais airson casg air inimrichean mì-laghail ann am bàtaichean beaga. Thuirt an UNHCR gum biodh an lagh ùr gu follaiseach a' briseadh Cunnradh nam Fògarrach. Thuirt Ms Braverman gu bheil i gu math cinnteach gu bheil am plana laghail.

Gary Lineker

Thuirt am BBC gu bheileas a' bruidhinn ri preasantair Match of the Day, Gary Lineker, an dèidh dha planaichean comraich an riaghaltais a choltachadh ri Gearmailt nan Natseach. Chuir Lineker teachdaireachd air-loidhne gu bheil briathrachas an riaghaltais gu math coltach ris a' chainnt a bha sa Ghearmailt ron an Dàrna Cogadh. Thug am BBC rabhadh do Lineker an-uiridh gum bu chòir dha a bheachdan poileataigeach a chumail aige fhèin.

An RMT

Dh'iarr na companaidhean trèana a-rithist air an aonadh RMT an tairgse pàighidh as ùire a chur ri am ballrachd a tha ag ullachadh airson sreath stailcean eile eadar seo agus deireadh na mìos. Bheir iad sin buaidh air seirbheisean eadar Alba agus Sasainn ach cha ghabh luchd-obrach Scotrail pàirt annta. Dh'innis an RMT a-raoir gun do chuir iad stad rè ùine air stailcean am measg luchd-obrach siognail agus càraidh aig Network Rail.

An oidhche a b' fhuaire fhathast den gheamhradh

Bha an oidhche as fhuaire air a' gheamhradh seo ann an Alba a-raoir agus an oidhche Mhàirt as fhuaire ann an deich bliadhna. Thuit i gu còrr agus -15C ann an Ceann a' Bhràiste ann an Cataibh. Tha sgoiltean Shealtainn uile dùinte an-diugh a-rithist, cha mhòr a h-uile sgoil san Eilean Sgitheanach agus na h-uimhir air tìr-mòr na Gàidhealtachd agus ann an Siorrachd Obair Dheathain.

Seirbheis aiseig a' Chorrain

Tha dragh ann mu bhuaidh air a' choimhearsnachd le plana a chuireadh casg air carbadan nas truime na trì tunna gu leth air Aiseag a' Chorrain ann an Loch Abar. Tha Comhairle na Gàidhealtachd am beachd sin a a chur an sàs bhon 20mh den mhiòs seo air adhbhar sàbhailteachd leis gur e bàta nas lugha a th' air an t-seirbheis an-dràsta fhad 's a tha an soitheach as àbhaist a bhith ann, An Corran, anns an doc airson a càradh.

Làrach-lìn dualchas nan Eilean Siar

Tha làrach-lìn ùr aig Comhairle nan Eilean Siar mu na diofar sheirbheisean dualchais aca. Tha e a' toirt ri chèile fiosrachadh mu Thaigh-tasgaidh nan Eilean, Tasglann nan Eilean agus seirbheisean arc-eòlais agus tha iad an dòchas gum brosnaich e daoine a dhol a-mach a thadhal air làraichean air feadh nan eilean.