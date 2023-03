Tha dragh mòr air muinntir Loch Abair mun bhuaidh a bheir bacaidhean-cuideim air an aiseag a tha an-dràsda air slighe a' Chorrain air gnothachasan na sgìre.

Tha am Maid of Glencoul air a bhith a' frithealadh na seirbheis bho dheireadh na Dàmhair agus an soitheach àbhaisteach, an Corran, air a bhith san doc.

Tha an aithris seo aig Karen Elder.