Aukus

Tha Siona a' càineadh aonta dìon ùr eadar an Rìoghachd Aonaichte, na Stàitean Aonaichte agus Astràlia a bheir bàtaichean-aiginn niùclasach do chabhlach Astràlia. Thuirt an Ceann-suidhe Biden gu bheil an t-aonta ag amas air sìth a ghlèidheadh air taobh sear a' Chuain Shèimh agus gu bheil e cudromach aithneachadh gur ann air cumhachd niùclasach a bhios iad a' ruith seach armachd niùclasach a bhith aca.

Tuarastal

Bha lùghdachadh beag anns a' bheàrn eadar tuarastal anns an roinn phoblaich agus an roinn prìobhaidich a rèir nam figearan às ùire bho Oifis nan Staitistig Nàiseanta. Bha àrdachadh 6.5% ann am pàigheadh san fharsaingeachd air feadh na Rìoghachd Aonaichte an-uiridh ach thuit luach an airgid sin 2.4% le buaidh na h-atmhorachd. Agus tha na figearan a' sealltainn gu bheil an àireamh Albannach a' sireadh cosnaidh sìos a-rithist gu 3.1%.

Buidseat

Bheir an seansalair na bhuidseat a-màireach cead barrachd airgid ro chìsean a chur ann am peinnsean. Tha starsaich peinnsean fad beatha an-dràsta aig beagan a bharrachd air £1m ach tha e coltach gum faodadh sin àrdachadh gu £1.8m. Agus tha coltas gum faodadh an t-suim gun chìs a ghabhas cuir ri peinnsean gach bliadhna, a tha aig £40,000 an-dràsta, àrdachadh gu £60,000 ann an oidhirp cuid air tuarastal nas motha, mar dhotairean, a bhrosnachadh gu uairean obrach nas fhaide.

SNP

Tha am BBC a' craoladh an ath-dheasbad anns an fharpais eadar an triùir airson ceannas an SNP agus dreuchd a' Phrìomh Mhinister, Ceit Fhorbeis, Ash Regan agus Humza Yousaf. Tha hustings ann an Dùn Èideann a-nochd mu choinneimh sluaigh an làthair 'son a' chiad uair. Dh'fhosgail am baileat am measg ballrachd an SNP an-dè agus bi fios air an 27mh den mhìos cò a shoirbhich.

Aimsir

Tha sneachda trom a' dèanamh trioblaid air na rathaidean agus tha sreath sgoiltean dùinte san Eilean Sgitheanach, air taobh siar Rois agus ann an Cataibh agus Sealtainn. Tha Sgoil Sir E Scott air an Tairbeart dùinte. Bha rathad an A82 faisg air an Omhanaich ann an Loch Abar dùinte le sneachda trom 'son ùine sa mhadainn agus an A85 faisg air Dàil Mhàilidh ann an Earra-Ghàidheal ach tha iad sin fosgailte a-rithist.