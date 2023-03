'S e na h-Eileanan an Iar an sgìre as mìosa sa Rìoghachd Aonaichte a thaobh bhochdainn connaidh agus tomhas ann gu bheil sianar anns gach deichnear a' fulang an sin.

Dè tha muinntir an àite a' dèanamh dhen naidheachd ma ta a dh'fhoillsich an Seansalair gum bidh cuideachadh ann son trì mìosan eile?

Tha Ruaraidh Rothach air a bhith a trusadh bheachdan ann an Steòrnabhagh.