Na Margaidhean

Dh'èirich luach nan earrainnean air feadh na h-Eòrpa an dèidh crìonadh a' chiad ghreis den mhadainn, le dragh mu staid nam bancaichean. Bha na margaidhean a' tomhas na naidheachd mu chobhair air Credit Suisse. Ghabh banca eile san Eilbheis, UBS, thairis Credit Suisse, a bh' ann an trioblaid. Thàinig còrr is 60% far earrainnean Credit Suisse, thuit luach earrainnean UBS agus chaidh margaidhean air feadh an t-saoghail sìos airson ùine an dèidh dhaibh fosgladh an-diugh.

Mosgo

Tha Ceann-Suidhe Shìona, Xi Jinping, ann am Mosgo airson chòmhraidhean le Vladimir Putin. Chan eil ann ach trì là bho chaidh barrantas eadar-nàiseanta a-mach airson Ceann-Suidhe na Ruis a chur an grèim fo amharas mu eucoirean cogaidh san Ucràin. Thuirt Ministearachd Chèin Shìona nach eil Beijing a' gabhail taobh seach taobh anns a' chogadh.

An SNP

Tha an triùir a tha a' seasamh airson ceannas an SNP uile a' gealltainn atharrachadh air taobh a-staigh a' phàrtaidh. Tha an fharpais anns an t-seachdain mu dheireadh agus troimhe-chèile sa phàrtaidh an dèidh dhan àrd-oifigeach a dhreuchd fhàgail. Dh'fhalbh Peter Murrell, a tha pòsta aig Nicola Sturgeon, agus e a' gabhail na coire airson fiosrachadh ceàrr a sgaoileadh mu àireimh bhallrachd an SNP.

HMPA

Tha ceannardan an iasgaich ag ràdh gum feum Riaghaltas na h-Alba beachdachadh a-rithist air planaichean connspaideach airson Sgìrean Fìor Ghlèidhte aig Muir. Thuirt Caidreachas Iasgairean na h-Alba gum faodadh inbhe HPMA suas ri 10% de na raointean iasgaich a dhùnadh orra. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gum bi iad a' bruidhinn ris a' ghnìomhachas, ach gun cuir na Sgìrean Fìor Ghlèidhte dìon air àrainneachd na mara.

Tuarastal

Tha figearan ùra a' dèanamh a-mach gu bheil neach-obrach cumanta ann am Breatainn mu £11,000 nas miosa dheth gach bliadhna an dèidh 15 bliadhna de thuarastal gun cus fàis. Tha an tomhas stèidhichte air pàigheadh air fàs aig an aon ìre san robh e mus tàinig Èiginn an Ionmhais ann an 2008.

Fèidh Uibhist

Tha bhòt ann an-diugh air am bu chòir cur às don a h-uile fiadh air Oighreachd Uibhist a Deas, a bhuineas dhan choimhearsnachd. Chuir mu 200 de mhuinntir an àite an ainm ri athchuinge ag iarraidh sin. Tha dragh ann gu bheil na fèidh a' giùlain a' ghartain a tha a' sgapadh a' ghalair Lyme. Thuirt Stòras Uibhist gur aithne dhaibh gu bheil cus de na fèidh ann, ach gun dèanadh cur às dhiubh uile cron eaconomach air an oighreachd agus air a' choimhearsnachd.