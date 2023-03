Connspaid mu chidhe Chille Chreagain

Tha mì-thoileachas ann an Cille Chreagain an Earra-Ghàidheal mu mholadh airson cidhe ùr - gu math nas motha na am fear eachdraidheil a th' ann an dràsta.

Bhiodh sin feumail tha an t-ùghdarras ionadail ag ràdh, leis gum faigheadh bàtaichean a tha a' frithealadh Dhùn Omhain a-steach a Chille Chreagain cuideachd.

Tha feadhainn sa choimhearsnachd a' faireachdainn ge-tà nach deach conaltradh gu leòr a dhèanamh ro làimh, ach thuirt a' chomhairle gun tèid coinneamh phoblach a chumail san àm ri teachd. Seo Andreas Wolff ...