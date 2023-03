Boris Johnson

Tha comataidh de bhuill-phàrlamaid a tha a' rannsachadh an do mheall Mgr Johnson a' Phàrlamaid mu phàrtaidhean Sràid Downing air an fhianais a th' aca fhoillseachadh air thoiseach air an èisteachd feasgar. Na lùib tha puist-d, teachdaireachdan Whatsapp, dealbhan de chruinneachaidhean agus earrainnean bho leabhar-là oifigeil Mhgr Johnson. Tha an seann Phrìomhaire air aideachadh gun robh mealladh ann gu ìre, ach nach b' ann a dh'aona-ghnothach.

Lìte

Tha seirbheisean èiginn an làthair ann an Lìte an Dùn Èideann agus an soitheach The Petrel a' claonadh gu mòr gu aon taobh anns an doc. Tha na Poilis, carbadan-eiridinn agus na Maoir-Chladaich ann. Tha coltas ann gur e soitheach coimearsalta a th' innte, agus chan eil duine air a bhith air an leòn.

Ìre na h-Atmhorachd

Thuirt an Seansalair, Jeremy Hunt, gum feumar cumail ris a' phlana gus ìre na h-atmhorachd a ghearradh na dà leth. Tha seo a' tighinn agus an ìre air èirigh ged a bha mòran eòlaichean an dùil gun tuiteadh i. Ràinig i 10.4% air a' mhìos a chaidh.

Cùram

Tha dùil gun tèid bhòtadh an-diugh gus còrr is £20m a thoirt air falbh bho sheirbheisean cùraim agus ro-dhèidhealachd ann an Glaschu nuair a choinnicheas compàirteachas slàinte agus cùraim shòisealta a' bhaile an-diugh fhathast. Tha aonaidhean agus buidhnean ciorraim ag ràdh gum faodadh na molaidhean buaidh a thoirt air an dleastanas laghail a th' air oifigich cùram a thabhann.

An Ucràin

Thuirt ùghdarrasan na h-Ucràin gu deach ceathrar a mharbhadh ann an ionnsaigh dhròna air iomall Khyiv. Thuirt luchd-teasairginn gun deach dà thogalach anns a bheil oileanaich a' fuireach a bhualadh. Tha duine-cloinne, 11, am measg na chaidh a leòn.

Brexit

Agus dhearbh Mgr Johnson gum bhòt e an aghaidh aonta Bhrexit ùr Rishi Sunak airson Èireann a Tuath feasgar an-diugh. Thuirt an seann Phrìomhaire a dh'aontaich Protocol Èireann a Tuath leis an EU nach eil na molaidhean ùra idir freagarrach. Ach le taic bho na Làbaraich tha dùil gum buannaich an Riaghaltas. Thuirt Liz Truss gu bheil ise cuideachd a' dol a bhòtadh na aghaidh.