Tha mì-thoileachas ann an Colla mu sheòlaidhean eadar-amail a chaidh a chur ris a' chlàr-ama a-màireach agus seachdain a-màireach.

Thuirt CalMac gu bheil iad a' dèanamh seo air sgàth iarrtais a bharrachd ann an Tiriodh, ach cha bhi am bàta a stad ann an Colla, ged a bhios i a' seòladh seachad dà thuras air an t-slighe eadar an t-Òban agus Tiriodh. Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris ...