Bidh dealbh-chluich ùr "Stornoway, Quebec" air an àrd-ùrlar ann an Steòrnabhagh, Leòdhas airson a' chiad uair air an deireadh sheachdain.

Tha an Gàidhlig 'western' stèidhichte ann an Quebec ann an 1888 agus 's e sgeulachdan mun eucoireach ainmeil, Dòmhnall Moireasdan à Leòdhas a bhrosnaich Calum Macleòid gu bhith ga sgrìobhadh.

'S e seo toiseach cuairt dhan dealbh-chluich leis a' chompanaidh Theatre Gu Leòr ga thoirt air feadh na dùthcha.

Tha Ailig John Moireasdan ag aithris.