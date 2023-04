Ceadan-siubhail

Tha Oifis na Dùthcha a'cumail a-mach nach bu chòir stailc cus maill a chur air iarratas 'son cead-siubhail. Tha còrr is 1,000 ball de dh'aonadh am PCS an Alba, an Sasainn agus sa Chuimrigh aig toiseach stailc fad còig seachdainnean agus iad mì-thoilichte mu phàigheadh, call cosnaidh agus cùmhnantan obrach. Tha buill an aonaidh ann an Èirinn a Tuath a' gabhail pàirt ann am baileat an-dràsta agus tha coltas gum faodadh iadsan cuideachd a dhol air stailc. Tha dragh ann gun toir e gu math nas fhaide cead-siubhail fhaiginn na na deich seachdainnean a tha Oifis na Dùthcha a ràdh.

An Ruis

Tha boireannach òg an grèim sa Ruis fo amharas mu mhurt bhlogger a tha a' cur taic ris a' chogadh san Ucràin. Chaidh Vladen Tatarsky a mharbhadh ann an spreadhadh ann an St Petersburg an-dè. Tha Darya Trepova, a tha 26, an grèim. Tha an Ucràin ag ràdh nach robh gnothach acasan ris an ionnsaigh agus gur e ceannairc a bh' ann a tha a' sìor fhàs bitheanta an taobh a-staigh na Ruis.

Faraidhean nam busaichean

Tha luchd-iomairt ag ràdh gu bheil àrdachadh ann am faraidhean a' cur sheirbheisean bus ann an cunnart. Chuir mòran chompanaidhean bus àrdachadh suas ri 15% ris na faraidhean air an deireadh-sheachdain nuair a sguir taic Covid Riaghaltas na h-Alba dhan ghnìomachas. Tha dragh air a' bhuidheann-iomairt, Stand Up For Buses, gum fàg faraidhean àrda nas lugha a' siubhal air busaichean agus gur e nas lugha sheirbheisean a thig às air a' cheann thall.

Catamaranaichean

Ghabhadh bàtaichean catamaran ùra cur air a h-uile slighe aig CalMac air an aon phrìs ris an dà bhàt-aiseig a thathas a' togail an Gàrradh MhicFhearghais an-dràsta. Sin beachd an eòlaiche-mhara, Alf Baird, a thuirt nach e cion airgid an trioblaid ach gu bheil an t-airgead a th' ann ga chosg san dòigh cheàrr. Agus thuirt e nach eil e fìor nas motha nach biodh soithichean catamaran freagarrach air cost an iar na h-Alba.