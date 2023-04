Dòmhnall Trump

Tha tèarainteachd mhòr ann an New York far an tèid Dòmhnall Trump mu choinneimh na cùirte an-diugh fhathast. Tha an seann cheann-suidhe a' dol às àicheadh chasaidean co-cheangailte ri airgead a thug e dhan chleasaiche fiolm drabasta, Stormy Daniels, goirid ron taghadh ann an 2016 airson a sàmhchar a cheannach mu chàirdeas eadar iad.

An Fhionnlann ann an NATO

Thèid an Fhionnlann aithneachadh an-diugh mar an 31mh dùthaich ann an NATO an dèidh ballrachd iarraidh an-uiridh nuair a thòisich ionnsaigh na Ruis air an Ucràin. Bheir sin dùblachadh air crìoch NATO leis an Ruis. Dh'iarr an t-Suain ballrachd cuideachd ach tha an Tuirc a' cur stad air sin. Thuirt ceannard NATO, Jens Stoltenberg, gur e là eachdraidheal a th' ann. Thuirt Mosco gum bi iad a' neartachadh an armachd anns an sgìre.

Pàigheadh na roinne cùraim

Tha ceannardan sheirbheisean cùraim na h-Alba ag ràdh gum feum an riaghaltas dèiligeadh ri beàrn sa phàigheadh eadar luchd-obrach cùraim an NHS and luchd-obrach cùraim shòisealta. Tha aon euslainteach anns gach sianar an-dràsta nach fhaigh a-mach às an ospadal leis na tha de chudrom air cùram sòisealta le cion luchd-obrach am measg nan adhbharan sin. Tha ceannardan ag ràdh gum fàs sin nas miosa gun phàigheadh nas fheàrr. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun do chuir iad airgead ri àrdachadh pàighidh dhaibh dà thuras san dà bhliadhna mu dheireadh.

Seirbheisean bus na Gàidhealtachd

Tha coltas gum faodadh Comhairle na Gàidhealtachd leudachadh a thoirt air seirbheisean bus a tha iad fhèin a' ruith. Dh'fhaodadh an sgeama a thòisich san Fhaoilleach £1.4m a chaomhnadh dhan ùghdarras gach bliadhna. Tha ochd slighean ann an-dràsta agus thuirt a' chomhairle gu bheil iad sin air soirbheachadh cho math 's gum bu chòir beachdachadh air tuilleadh dhiubh.