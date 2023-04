Bile na h-Aithne Gnè

Tha fear a bha na bhritheamh anns a' Phrìomh Chùirt a' cur teagaimh ann an tagradh laghail Riaghaltas na h-Alba an aghaidh mar a chuir Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte stad air Bile na h-Aithne Gnè. Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gum feum iad a dhol air adhart le sin airson dìon a chur air deamocrasaidh na h-Alba. Ach thuirt am Morair Johnathan Sumption gu bheil laigse sa chùis-lagha oir gu bheil am bile, na bheachdsan, a' dèanamh sgaraidh eadar diofar dhùthchannan na Rìoghachd Aonaichte.

An eaconomaidh

Tha figearan ùra an-diugh a' sealltainn nach do ghluais eaconomaidh na Rìoghachd Aonaichte taobh seach taobh anns a' Ghearran. Thuirt Oifis nan Staitistig Nàiseanta, ged a bha fàs ann an gnìomhachas an togail, gun do chuir sreath stailcean anns na seirbheisean poblach às den bhuaidh a bha sin.

Tesco

Bha lùghdachadh còrr is an dàrna cuid ann am prothaidean ro-chìse Tesco, a' chompanaidh bùtha as motha ann am Breatainn, air a' bhliadhna a chaidh seachad. Thuirt Tesco gur e àrdachadh ann am prìsean as coireach. 'S e prothaid mu £1bn a rinn a' chompanaidh air a' bhliadhna dhan Ghearran.

Coirea a Tuath

Tha càineadh eadar-nàiseanta ann air Coirea a Tuath airson deuchainn le urchair sa mhadainn an-diugh a thug air Riaghaltas Iapan rabhadh airson ùine a thoirt do mhilleanan dhaoine air eilean Hokkaido teicheadh gu fasgadh. Thuirt Iapan an dèidh sin gun do thuit an t-urchair anns a' mhuir taobh a-muigh cuan na dùthcha.

Sharon Beshenivsky

Chaidh fear a thugadh dhan Rìoghachd Aonaichte à Pagastan mu choinneimh Cùirt nam Maighstirean ann an Westminster an-diugh co-cheangailte ri murt oifigeir poilis. Chaidh Piran Ditta Khan, a tha 74 bliadhna de dh'aois, a chur fo chasaid gun do mhuirt e an t-oifigeir poilis Sharon Beshenivsky ann am Bradford ann an 2005 nuair a loisg e oirre le gunna.

Aiseag a' Chorrain

Chaidh seirbheis aiseig do luchd-siubhail air chois a chur air dòigh eadar Àird Ghobhair agus an Gearasdan. Tha sin an àite Aiseag a' Chorrain a tha dheth an-dràsta, an dèidh trioblaid leis na bàtaichean-aiseig an sin. Bidh i a' siubhail air ais 's air adhart dà uair gach là, agus i air chomas 65 duine a thoirt leatha gach turas.