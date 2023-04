An SNP

Tha an SNP ag ràdh gu bheil iad ann an staid ionmhais sheasmhach ged a tha ceistean ag èirigh mu na cunntasan aca. Nochd bhidio air an deireadh-sheachdain a fhuaireadh leis an Sunday Mail de Nicola Sturgeon a' cur dìon air an staid ionmhais aca, 's ise a' dol às àicheadh gun robh dìth airgid orra. Tha e coltach gun robh am bhidio air a thogail aig coinneimh air-loidhne de dh'àrd-chomataidh an SNP anns a' Mhàrt 2021.

An Ruis

Tha an Rìoghachd Aonaichte agus dùthchannan eile air an Ruis a chàineadh airson mar a chaidh fear de cheannardan dùbhlanach poilitigeach na dùthcha a chur dhan phrìosan. Chuireadh binn 25 bliadhna air Vladimir Kara-Murza, airson a bhith ri traoidhtearachd agus casaidean eile. Rinn Rùnaire nan Dùthchannan Cèine moladh air Mgr Kara-Murza airson ionnsaigh na Ruis air an Ucràin a chàineadh. Bha sin gu ìre am measg nan adhbharan a thugadh casaidean na aghaidh. Tha Breatainn ag ràdh gur e adhbhar poilitigeach a bh' ann dhan dìteadh air.

An Sudan

Airson an treas là às dèidh a chèile tha sabaid air a bhith a' dol ann am prìomh bhaile na Sudan, Khartoum, agus ann an sgìrean eile den dùthaich. Tha cuid de dh'fheachdan armaichte na dùthcha a' sabaid an aghaidh a chèile, agus eas-aonta ann mu cò an seanalair a bhiodh le smachd air an dùthaich. Thuirt aonadh dhotairean anns an dùthaich gun deach faisg air 100 sìobhaltach a mharbhadh anns an t-sabaid, ach tha dùil gu bheil an àireamh fhìor nas àirde na sin.

CalMac

Tha CalMac ag ràdh gu bheil iad mothachail air na trioblaidean aig coimhearsnachdan eileanach le seirbheisean aiseig, agus e air nochdadh nach bi an catamaran an MV Alfred a' tighinn thuca air iasad bho Phentland Ferries buileach cho aithghearr 's a bha dùil. Bha dùil gum biodh an Alfred a' tighinn gu CalMac air an t-seachdain seo, ach chan eil teisteanas sàbhailteachd aig catamaran eile a bha Pentland Ferries a' dol a chur air slighe ann an Arcaibh an àite an Alfred. Thuirt CalMac gu bheil iad an dùil nach bi dàil fhada ann 's nach toir e buaidh air luchd-siubhail a th' air ticeadan fhaighinn mar thà airson seirbheisean acasan.

HPMA

Thig a' chiad cho-chomhairleachadh poblach air na molaidhean a th' ann airson Sgìrean Fìor Ghlèidhte aig Muir gu crìch a-nochd. A rèir nam molaidhean a th' ann bhiodh 10% den mhuir timcheall air costa na h-Alba air a chur fo dhìon HPMA. Tha ge-tà coimhearsnachdan air a' chosta an iar 's anns h-Eileanan air a bhith a' càineadh air seo ag ràdh gum biodh fìor dhroch bhuaidh aig na molaidhean orra.