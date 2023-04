An SNP

Tha Ionmhasair an SNP, Colin Beattie, an grèim aig na Poilis 's iadsan a' rannsachadh staid ionmhais a' phàrtaidh. Nochd an rannsachadh à gearainnean mu mar a bha feum ga dhèanamh de dh'airgead a thugadh dhan phàrtaidh leis a' bhallrachd 's daoine eile. Bha Colin Beattie, a tha na Bhall-Pàrlamaid Albannach airson Meadhan Lodainn a Tuath 's Musselborough, na ionmhasair air an SNP fad 16 bliadhna gu 2020. Thill e an uairsin dhan dreuchd às dèidh dhan ionmhasair a bh' anns an dreuchd fhàgail. Bha seann Àrd-Oifigear an SNP, Peadar Murrell, cuideachd air a chur an grèim anns a' chùis bho chionn cola-deug, 's esan air a shaoradh gun chasaid bhon uairsin.

Humza Yousaf

Bidh amasan a' Phrìomh Mhinisteir airson an riaghaltais aige gam mìneachadh leis aig Holyrood feasgar. Bidh seo mar a' chiad uair a bhios Humza Yousaf air mòran phoileasaidhean ùra a thaisbeanadh dhan Phàrlamaid bho chaidh e dhan dreuchd.

Cion-cosnaidh

Tha an àireamh de dhaoine an Alba a-mach à cosnadh 's a' sireadh obrach air tuiteam chun na h-ìre as ìsle bho thòisichear ga chlàradh. Bha sin aig 3% den t-sluagh air a' mhìos a chaidh. Tha sin fhathast cuideachd nas lugha na an ìre de chion-chosnaidh anns an Rìoghachd Aonaichte. Bha nas lugha dhaoine ann an Alba ann an cosnadh ge-tà, air a' mhìos a dh'fhalbh, 's gun ach 76% den t-sluagh a tha aig aois obrach a bha ann an dreuchd.

Tubaist

Chaidh boireannach a mharbhadh ann an tubaist eadar Landrover agus bus ri taobh Loch Laomainn an-dè. Thachair an tubaist mu 2:00f air an A82 eadar Lus agus an t-Inbhir Bheag. Chaidh boireannach aois 64 a bha a' dràibheadh an Landrover a mharbhadh cuide ris a' chù aice. Bha fear den aon aois a bha sa chàr cuide rithe air a thoirt dhan ospadal airson cùraim. Tha na Poilis a' sireadh fiosrachaidh agus dealbhan dashcam bhon sgìre aig an àm.

Meatairean Ro-phàighte

Ghabh companaidhean cumhachd ri còd obrach ùr a chuireas stad orra bho bhith a' sparradh mheatairean a dh'fheumas pàigheadh ro làimh air daoine nas sine na 85. Tha na riaghailtean ùra saor-thoileach - rud a tha a' cur dragh air luchd-iomairt airson chòraichean luchd-cleachdaidh. Ach tha an riaghladair, Ofgem, ag ràdh gum biodh cliù na companaidh a' fulang mura cùm iad riutha. Chaidh càineadh a dhèanamh air cuid de chompanaidhean dealain bho chionn ghoirid 's e air nochdadh gun robh daoine a bha ag obair às an leth air a bhith a' briseadh a-steach a thaighean cuid de dhaoine airson meatairean ùra a chur annta.