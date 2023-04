An SNP

Thuirt Ceit Fhoirbeis, a chaill ri Humza Yousaf anns na taghadh airson ceannard an SNP, gum feum am pàrtaidh gnìomhan cinnteach a dhèanamh anns an aithghearrachd, airson gnothaichean a' phàrtaidh fhèin a rèiteach, no gum bi iad "ann an trioblaid". Tha i a-nochd a' bruidhinn ann am prògram ùr a bhios air Rèidio 4. An-dè chaidh ionmhasair an SNP, Colin Beattie, a shaoradh leis na poilis gun chasaid 's e air a chur an grèim leotha co-cheangailte ri rannsachadh air gnothaichean ionmhais a' phàrtaidh. Tha Mgr Beattie cuideachd na bhall de Phàrlamaid na h-Alba.

An Atmhorachd

Tha ìre na h-atmhorachd air tuiteam ach chan eil uiread 's a bha eòlaichean an dùil. Nochd fios an-diugh gun robh i aig 10.1% anns a' Mhàrt, sìos bho 10.4%. Ach bha eòlaichean air a bhith an dùil gun tigeadh e fo 10%. Bha prìsean àrda airson leithid arain 's teoclaid mar adhbhar mhòr airson an ìre a bhith nas àirde na bha dùil. Tha dragh a-nis gun adhbharaich seo gum bi ìre an rèidh a' fuireach aig ìre nas àirde no ga cur suas a-rithist.

An Ruis

Chaidh aithris gu bheil an Ruis ag ullachadh phlanaichean airson tuathan-gaoithe agus càballan conaltraidh anns a' Chuan a Tuath a mhilleadh. Nochdaidh fios mu na casaidean ann am prògram a thèid a chraoladh anns na dùthchannan Lochlannach a-nochd. Chaidh a' chùis a rannsachadh le prìomh chompanaidhean craolaidh na Suaine, na Fionnlainne, na Danmhairg 's Nirribhidh còmhla. Tha na casaidean gu ìre co-cheangailte ri bàta-rannsachaidh a chunnacas ann an Linne Mhoireibh an-uiridh. Tha na craoladairean ag ràdh gu bheil i seo mar phàirt de dh'fheachd bhàtaichean a th' aig an Ruis le uidheamachd orra airson rudan fon mhuir a chlàradh mar ullachadh airson obair-millidh a dhèanamh orra.

Prìs na Dibhe

Dh'iarr eòlaichean meadaigeach gum biodh bacadh a bharrachd air sanasachd agus margaidheachd deoch-làidir, agus prìs nas àirde ri phàigheadh air ann an oidhirp lùghdachadh a thoirt air an àireamh dhaoine a tha a' bàsachadh fo bhuaidh na dibhe ann an Alba. Tha còrr air 30 de bhuidhnean carthannais agus buidhnean slàinte phoblaich cuideachd air iarraidh gum biodh seirbheisean a bharrachd ann airson daoine le trioblaidean dibhe a chuideachadh. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil obair ga dhèanamh aca mar thà a' toirt sùil às ùr air a' bhun-phrìs a tha ri phàigheadh airson deoch-làidir.

An MV Alfred

Dh'fhaodadh nach fhada gum bi bàt-aiseig à Arcaibh ri fhaotainn aig CalMac airson cur ris na seirbheisean acasan air costa siar na h-Alba. Tha na Alfred gu bhith aig CalMac air iasad à Pentland Ferries, fad naoi mìosan. Ach tha dàil air an sin. Bha sin ri linn dàil le obair-càraidh air a' bhàta a thèid an àite an Alfred ann an Arcaibh, am Pentalina, ach tha i sin a-nis air an t-slighe a dh'Arcaibh à Béal Feirste agus cead-sàbhailteachd eadar-amail aice airson luchd-siubhail a ghiùlain. Thuirt Buidheann na Mara 's nam Maor-Cladaich ge-tà, gum bi sgrùdaidhean eile a dhìth air a' Phentalina an ceann greis mus bi cead-sàbhailteachd maireannach aice.