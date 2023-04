Bile na h-Aithne Gnè

Dh'fhoillsich ministearan Albannach na h-argamaidean laghail a chuireas iad air adhart ann an oidhirp cur às de veto Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte air reachdas aithneachaidh ghnè. Tha an tagradh gu Cùirt an t-Seisein ag ràdh gun robh draghan a chaidh a thogail le Rùnaire na h-Alba, Alasdair Jack, mì-reusanta agus nach robh fianais sam bith air an cùlaibh. Chleachd Mgr Jack Òrdugh Earrann 35 gus nach deadh an lagh ùr a chaidh aontachadh le Pàrlamaid na h-Alba an-uiridh a chur an sàs.

Atharrachadh na Gnàth-shìde

Tha luchd-sgrùdaidh air grunn laigsean a lorg ann am planaichean Riaghaltas na h-Alba airson dèiligeadh ri buaidh atharrachadh na gnàth-shìde. Tha aithisg aig Buidheann-Sgrùdaidh na h-Alba ag ràdh nach eil cuid de phlanaichean soilleir gu leòr, agus nach eil e cinnteach cò air a tha an dleastanas na planaichean sin a choileanadh.

Imreachd

Tha dùil gum faigh Rùnaire na Dùthcha cumhachdan ùra a dhèanadh e nas fhasa luchd-imrich a ghluasad gu dùthchannan eile leithid Rwanda. Le atharrachaidhean gu Bile na h-Imreachd Mì-laghail bidh e nas fhasa do Suella Braverman òrdughan bacaidh bho bhritheamhan Eòrpach a sheachnadh.

Banachdaichean Cloinne

Thug Unicef rabhadh seachad gu bheil nas lugha de dhaoine san t-saoghal mothachail mu cho cudromach 's a tha banachdaichean do chloinn. Thuirt iad gu bheil an àireamh de dhaoine a tha a' faighinn bhanachdaichean air crìonadh ann an 112 dhùthaich, agus gu bheil suas ri 67m pàiste às aonais banachdaich.

Suidheachadh nan Aiseagan

Tha buaidh nan aiseagan air uimhir de chron a dhèanamh air eaconomaidh nan Eilean Siar 's gu bheil feum air airgead-dìolaidh. Sin a rèir Chathraiche Comataidh an Leasachaidh aig Comhairle nan Eilean Siar, Dòmhnall Crichton. Tha e ag iarraidh gun gluais Riaghaltas na h-Alba gu luath airson taic a thoirt do ghnìomhachasan anns na h-eileanan.

Aiseag a' Chorrain

Chuir Ministearachd an Dìon sgioba a choinneachadh ri Comhairle na Gàidhealtachd às dèidh dhan ùghdarras taic iarraidh le slighe Aiseag a' Chorrain. Thuirt neach-labhairt bhon MOD gun do ghabh iad ri iarrtas bho Riaghaltas na h-Alba airson sgioba a chur a dhèanadh measadh air an deadh aca air bàt'-aiseig a chur air slighe a' Chorrain rè ùine.