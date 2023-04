Thèid taic a thoirt dha faisg air 40 gnè, bho bhiastagan gu eòin, airson an dìon agus àrdachadh a thoirt air na h-àireamhan aca ann am pròiseact ùr air a bheil Gnèithean air an Oir.

Thòisich an iomairt eadar grunn bhuidhnean Dimàirt ann an Uibhist a Tuath, far a bheil cuid dhe na gnèithean an sin ann an cunnart.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.