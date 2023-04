Tidsear

Tha poilis a tha a' rannsachadh bàs thidseir ann an Glaschu a' sireadh fhireannaich ann am pàirce dhùthchail tuath air a' bhaile. Chaidh Marelle Sturrock - a bha leatromach - fhaighinn marbh aig seòladh air Sràid Dhiùra madainn Dimàirt. Tha oifigearan air a bhith a' sgrùdadh na sgìre mu thimcheall air Pàirce Mugdock faisg air Muileann Dhàibhidh airson fear ris a bheil iad airson bruidhinn mu a bàs. Tha na h-uimhir de phàipearan ag aithris gur e cèile na bana-mhaighstir Sturrock a tha iad a' sireadh.

Laghan Geallaidh

Thèid an crathadh as motha air laghan geallaidh na Rìoghachd Aonaichte ann am faisg air fichead bliadhna fhoillseachadh an-diugh. Tha an Riaghaltas ag ràdh gum feumar na riaghailtean a dhèanamh freagarrach airson linne ùire far a bheil fònaichean ùra smartphone air cruth-atharrachadh a thoirt air mar a tha daoine a' cur gheall. Am measg eile tha dùil gun tèid cìs a chur air companaidhean geallaidh, a phàigheas airson rannsachaidh air mar a tha cuid de dhaoine gam beò-ghlacadh.

Càballan-dealain

Fosglaidh companaidh Iapanach factaraidh air a' Ghàidhealtachd a nì càballan-dealain airson crainn-ghaoithe aig muir a cheangal ris a' Ghriod Nàiseanta. Tha Sumitomo Electric a tha stèidhichte ann an Osaka, a' cur romhpa am factaraidh fhosgladh ann an 2026. Chan eil fhios fhathast a bheil a' chompanaidh air làrach a thaghadh air a' Ghàidhealtachd airson an leasachaidh. Chaidh an naidheachd fhoillseachadh agus Rùnaire Eaconomaidh agus Cumhachd na h-Alba, Niall Gray, air cuairt trì là gu Iapan.

Gàrradh MhicFhearghais

Thuirt Àrd-Neach-Sgrùdaidh na h-Alba nach urrainn dha a ràdh a bheil gàrradh shoithichean MhicFhearghais ann am Port Ghlaschu gu bhith maireann san ùine fhada. Bha Stephen Boyle a' toirt fianais do Chomataidh Sgrùdaidh Phoblaich na Pàrlamaid Albannaich. A' freagairt ceist bho fhear de bhuill na comataidh, dh'aontaich Mgr Boyle gu bheil e ro thràth a ràdh gu bheil an gàrradh, a tha fo shealbh na Stàite, sàbhailte.

An t-Sudàn

Tha Sudàn a Deas ag ràdh gu bheil iad a' treòireachadh oidhirpean gus an fhois-fòineirt anns an t-Sudàn a chumail a' dol. Le dùil gun tig am fosadh gu crìch a-nochd, dh'innis Ministear Cèin Sudàn a Deas, Deng Dau Deng, dhan BhBC gun toireadh leudachadh trì là cothrom do shaoranaich cèine an dùthaich fhàgail, agus stuthan cobhair fhaighinn a-steach gu Khartoum agus bailtean eile.

Sainsbury's

Dh'fhoillsich Sainsbury's gun do thuit na prothaidean aca còrr is 5% an-uiridh - a' dh'aindeoin 's gun deach barrachd a reic le mòr-mhargaidhean na companaidh. Thuirt iad, mura tèid cosgaisean àraid an cunntais - gun do rinn iad prothaid de £690m, sin sios 5%. Tha Sainsbury's air an lùghdachadh a choireachadh air àrdachadh ann an cosgaisean agus a bhith a' gearradh phrìsean airson luchd-ceannaich.