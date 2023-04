Tha ullachadh ga dhèanamh ann am Pàislig, far am bidh am Mòd Nàiseanta Rìoghail am bliadhna son dìreach an darna turas agus a' chiad uair bho dhà mhile sa trì deug.

A-raoir sa bhaile, chaidh fiathachadh a thoirt do mhuinntir an àite a dhol gu tachartas le tuilleadh fiosrachaidh mun Mhòd.

Rinn iad cuideachd tagradh airson luchd-obrach saor-thoileach a bhios, mar is àbhaist, a dhìth aig an àm.

Tha an aithris seo aig Calum MacAmhlaidh.