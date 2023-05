Pentalina

Tha Comhairle Arcaibh agus aonadh nam maraichean, an RMT, ag iarraidh làn rannsachadh air sàbhailteachd agus seasmhachd nan seirbheisean aiseig air a' Chaol Arcach an dèidh do bhàta-aiseig a dhol air tìr oidhche Shathairne. Chaidh an catamaran Pentalina aig a' chompanaidh Pentland Ferries air a' chladach faisg air St Margarets's Hope le 60 duine air bòrd. Cha deach duine a ghoirteachadh. Thill am Pentalina dhan t-seirbheis an t-seachdain seo chaidh an dèidh do bhàta eile le Pentland Ferries, an Alfred, gluasad gu seirbheisean a' chost an iar aig Caledonian Mac a' Bhriuthainn. Tha ceist a-nis an tèid an Alfred a ghairm air ais a dh'Arcaibh.

Sudan

Tha na Dùthchannan Aonaichte a' cur tosgaire sònraichte gu Sudan a stiùireadh na taic eadar-nàiseanta agus an t-sabaid an sin anns an treas seachdain. Thuirt Martin Griffiths gu bheil cruaidh fheum air comhair aig na millean den t-sluagh a tha air teicheadh bhon t-sabaid.

An Ucràin

Thug an Ruis sreath ionnsaighean ùra tron oidhche air sgìrean anns an Ucràin le rocaidean agus sligean agus bha am prìomh bhaile Kyiv nam measg. Thuirt arm na h-Ucràin gun do leag iad a' mhòr-chuid de na a h-urchairean gu làr mas do ràinig iad an targaid.

Dòmhnall Trump

Tha dùil ri Dòmhnall Trump ann an Obar Dheathain an-diugh. Seo a' chiad uair aig seann cheann-suidhe nan Stàitean Aonaichte an Alba ann an còig bliadhna. Thuirt e gum bi e a' dèanamh fosgladh oifigeil air an dàrna cùrsa air an làraich agus ionad ghoilf aige sa Bhaile Mheadhanach faisg air Obar Dheathain.

Inbhir Theòrsa

Tha meadhan baile Inbhir Theòrsa dùinte an dèidh do chnapan den chlachaireachd tuiteam far seann togalach Banca Dhail Chluaidh. Ged a tha na h-uimhir de shràidean dùinte, tha slighean fosgailte timcheall orra sin.

Banca

Tha aithrisean anns na Stàitean Aonaichte gu bheil am banca JP Morgan Chase a' dol a cheannach First Republic, an treas banca Aimeireaganach a tha air a dhol fodha ann an dà mhìos. Thuit luach nan earrannan ann am First Republic gu mòr an t-seachdain seo chaidh nuair a dh'aidich am banca gun do tharraing luchd-tasgaidh $100bn às na cunntasan aca sa Mhàrt.