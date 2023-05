Sgrùdadh ga iarraidh air seirbheisean còmhdhail nan Eilean Siar

Dh'aontaich Comhairle nan Eilean Siar sgrùdadh neo-eisimeileach iarraidh bho Riaghaltas na h-Alba air seirbheisean còmhdhail na sgìre.

Thàinig seo is an làn-chomhairle air coinneachadh Dimàirt agus aona chomhairliche air iarraidh bhòt cion-earbsa a chur ann an Còmhdhail Alba.

Bhòt buill 18-6 air a' cheann thall airson gluasad a thuirt gu bheil Còmhdhail Alba air fàiligeadh nan dleastanas freagairt air feumalachdan nan eileanach.

Tha tuilleadh aig Ailig John Moireasdan.