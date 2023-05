Tha cha mhòr 70 bliadhna bho chaidh màthair an Rìgh Teàrlach a chrùnadh. B' e siud a' chiad turas a chaidh an crùnadh a chraoladh.

Cha robh mòran aig an àm aig an robh telebhisean - gu h-àraid anns na coimhearsnachdan Gàidhlig - is cha bhiodh fiù 's rèidio aig a h-uile dachaigh a bharrachd.

Dè na cuimhnichean, mar sin, a th' aig Gàidheil air là crùnaidh na Banrigh Ealasaid nach maireann, agus dè am beachdan air crùnadh a mic?

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid.