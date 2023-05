Bidh àite cudromach - gu dearbh bunaiteach- aig Clach Sgàin ann an crùnadh an Rìgh Disathairne.

Bidh i an sin sa chathair-chrùnaidh, far an do chuir i iomadach linn seachad roimhe.

Chaidh i a Lunnainn aig deireadh na seachdain sa chaidh, a' chiad turas a dh'fhàg i an dùthaich-sa airson còrr is còig thar fhichead bliadhna.

Caibideil eile ann an leabhar eachdraidh tomadach na cloiche, mar a tha Ruairidh MacÌomhair ag aithris ...