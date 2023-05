'S ann feasgar Diluain a thèid Cèilidh Mhòr a' Chrùnaidh a chumail ann am meadhan Phort Rìgh, far am bidh ceòl, dannsadh agus òrain Ghàidhlig a' dol a rèir coltais.

Ach chaidh pàrtaidh eile a chumail feasgar an-dè ann an ear-thuath an Eilein Sgitheanaich, pàrtaidh a chaidh a chur air dòigh le fear òg aig a bheil meas mòr air an Teaghlach Rìoghail agus gu h-àraidh air an Rìgh fhèin.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.